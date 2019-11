Di Maio: non asserviamo M5S a governo

17.58 Con il voto di ieri sulla piattaforma Rousseau per correre da soli alle Regionali,"il M5S ci ha detto: a Roma c'è il governo,ma sul territorio c'è il movimento e non possiamo asservirci alle logiche del governo".Così il capo politico del movimento Di Maio. "Non so quanto prenderemo in Calabria e in Emilia-Romagna, ma lavoreremo per eleggere qualche consigliere","vedo tanta paura per gli effetti sul governo,ma non è un voto di fiducia sul governo", spiega Di Maio. Proposta in Calabria la candidatura di Francesco Aiello.