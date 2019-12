Manovra, entrano anche misure Alitalia

Condividi

17.22 Anche il decreto su Alitalia entrerà nella Manovra. E' quanto deciso attraverso un nuovo pacchetto di emendamenti dei relatori, depositati in commissione Bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì prossimo. Tra le proposte, una trentina, anche le assunzioni nei Ministeri, nelle Capitanerie di porto e nell'Avvocatura. E ancora:fondi per gli Istituti tecnici e e le Zes, zone economiche speciali, in Veneto. In arrivo anche una proroga per la stabilizzazione dei precari nella Sanità e scorrimento delle graduatorie.