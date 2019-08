G7,Conte:sfide globali anche per Italia

17.42 "Non possiamo distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali, che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese". Così il premier Conte, su Facebook,al suo arrivo al G7 in Francia Si tratta di "sfide che investono l'economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibilie, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente", aggiunge Conte, dicendosi "fortemente preoccupato" per i roghi in Amazzonia, "il polmone verde del mondo".