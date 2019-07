Savoini,scelta "tecnica" non rispondere

7.48 Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia, indagato per corruzione internazionale,s'è avvalso della facoltà di non rispondere per"una scelta puramente tecnica".Lo ha affermato il suo difensore,avvocato Lara Pellegrini. Savoini,convocato ieri negli uffici della Guardia di finanza in via Filzi a Milano, ha preferito non rispondere ai pm. "Considerato che a oggi siamo di fronte a un'inchiesta giornalistica trasferita in sede penale, preferiamo aspettare il deposito degli atti",dice il difensore.