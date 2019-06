Usa,restrizioni export a 5 società Cina

Condividi

4.16 Il governo americano ha vietato alle aziende del Paese di vendere tecnologia a 4 società e a un centro di ricerca con sede in Cina, citando ragioni di sicurezza nazionale, esattamente come aveva fatto per Huawei a metà maggio. Nel mirino, scrive il Wall Street Journal,5 sviluppatori cinesi di supercomputer inseriti nell'elenco delle entità "che agiscono in modo contrario alla sicurezza nazionale o agli interessi in politica estera degli Stati Uniti".Tra questi Sugon il principale produttore cinese di supercomputer.