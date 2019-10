Calcio, tre turni di stop a Ribery

18.51 Il giudice sportivo ha comminato tre giornate di squalifica e 20mila euro di ammenda a Franck Ribery. Il giocatore della Fiorentina, appena dopo la conclusione della gara persa 2-1 in casa dai viola contro la Lazio, si è avvicinato "con atteggiamento minaccioso" e ha "assunto una condotta gravemente irriguardosa verso un assistente". Riguardo la stessa partita, stop di un turno per il difensore laziale Vavro ("per aver provocato i tifosi viola") e per il tecnico della Fiorentina, Montella (sanzionato anche di 15mila euro)