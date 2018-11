Gp Brasile, successo per Lewis Hamilton

19.44 Lewis Hamilton vince a Interlagos lasciandosi alle spalle Verstappen. Sul podio Raikkonen, che precede Ricciardo. Quinto e sesto posto per Bottas e Vettel, per il ferrarista una gara in ombra. Le Mercedes si assicurano anche il Mondiale marche. A decidere la gara è una 'follia' di Ocon che, in fase di doppiaggio, urta Verstappen e lo manda in testacoda. L' olandese, in quel momento comodamente al comando, viene passato da Hamilton. La Red Bull si lancia all'inseguimento del britannico, ma non lo riprende.