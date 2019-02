Colle:intervento globale per migrazioni

Condividi

19.48 Per affrontare"il fenomeno epocale"delle migrazioni occorre "un grande sforzo corale della comunità internazionale", ha detto il presidente Mattarella inaugurando il Centro per rifugiati Matteo Ricci, a Roma. In quanto"fenomeno epocale"la migrazione "irrompe ovunque.E questo ovunque ci riguarda,riguarda tutti noi,in qualsiasi parte del mondo". "Ciò sottolinea l' esigenza che l'Onu raffigura di interventi globali, perché nessun paese da solo è in grado di affrontare tale fenomeno",ha aggiunto il capo dello Stato