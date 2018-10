Italiani all'estero, via anche i 50enni

12.58 A partire dall'Italia sono sempre più persone dai 50 anni in su. Lo afferma il Rapporto Italiani nel mondo 2018 della Fondazione Migrantes che chiama questa categoria "migranti maturi disoccupati".Sono persone rimaste senza lavoro e prive di prospettive in Italia Negli ultimi 12 anni (2006-2018), la tendenza è in crescita e registra un +64,7%, passando dai 3,1 mln iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) a 5.114.469 al 1° gennaio 2018,che rappresentano l'8,5% dei 60,3 mln residenti in patria.