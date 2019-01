Sci, CdM: Paris trionfa a Kitzbuhel

13.08 Dominik Paris trionfa nella discesa di Kitzbuehel, in Austria. L'azzurro si è imposto con il tempo di 1'56"82 chiudendo davanti allo svizzero Beat Feuz, staccato di 20 centesimi. Il podio è andato all'austriaco Otmar Striedinger, sceso col pettorale numero 27,che è giunto a 37 centesimi da Paris e ha relegato al quarto posto l'altro italiano Christof Innerhofer. Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio,la dodicesima in carriera in Coppa del mondo.