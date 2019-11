Gualtieri: maggioranza difenda Manovra

20.26 "E' sorprendente che si approvi una manovra e poi la si critichi, questo non significa che non si possa migliorala". Così il ministro dell'Economia Gualtieri al Tg3. "L'opposizione non ha argomenti -dicee sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa manovra e naturalmente a lavorare per migliorarla". "Per 24 ore -dice Renzi (Italia Viva)- un fiume di polemiche contro di me. Ora retromarcia sulle nuove tasse (plastica e auto aziendali).Bene! Per noi conta solo il risultato #NoTax".