Morto Billy Withers,"Ain't no sunshine"

19.52 E' morto Bill Whiters, autore della celeberrima, "Ain't No Sunshine". Aveva 81 anni. Debuttò nel '71 come cantante e bastò una canzone del suo primo disco, "Ain't No Sunshine" per fare di lui la nuova stella del Rhythm and Blues mondiale. Il suo secondo disco, "Still Bill", uscito l'anno dopo, aveva confermato il talento di Withers con "Lean on Me",che gli garanti' l'ingresso nella Top 100 di Billboard, la classifica musicale più famosa al mondo.Tra le sue canzoni famose "Use Me" e "Just the Two of Us".