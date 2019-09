Caso Epstein travolge il Mit di Boston

22.32 Il caso Epstein travolge il prestigioso Mit di Boston e salta la prima testa: quella di Joichi Ito, il direttore del Media Lab, il laboratorio scientifico e tecnologico più famoso al mondo. La cosa era nell'aria dato che ormai non sono più un segreto i legami che i vertici dell'ateneo intrattenevano con il controverso finanziere morto suicida in carcere. Rapporti grazie ai quali nelle casse del Media Lab sono finiti milioni di dollari in donazioni: alcune effettuate direttamente da Epstein.