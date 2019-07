Messico,truffa:arrestati tre italiani

7.17 La polizia messicana ha arrestato ieri a Morelia,capitale dello stato meridionale di Michoacan, tre italiani che falsificavano attrezzature provenienti dalla Cina riconvertendole in altre simili ma di marche prestigiose. Secondo il quotidiano Reforma i tre 'commercianti' -Ferdinando Garofalo, Gennaro Cardone e Vincenzo Sigigliano acquistavano trivelle, trapani e saldatrici a cui toglievano la provenienza cinese, applicando etichette di marche conosciute anche in Europa come Makita e Lincoln Electric.