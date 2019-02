Allarme Onu: ondata xenofoba e razzista

11.25 Il mondo è alle prese con "una ondata di xenofobia, razzismo e intolleranza" e i diritti umani stanno perdendo terreno a livello globale. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Guterres, aprendo il Consiglio per i diritti umani dell'Onu, a Ginevra. Gueterres ha espresso l'allarme per ciò che ha definito un "restringimento dello spazio civico", sottolineando che nel giro di 3 anni sono stati uccisi oltre mille tra giornalisti e attivisti per i diritti umani.