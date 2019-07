Bimba 7 anni annega nel fiume Reno

22.15 Una bimba di sette anni è morta mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. A quanto si apprende, la piccola era in gita con un centro estivo parrocchiale. Mentre giocava nell'acqua bassa,tra i 30 e i 50 centimetri, avrebbe avuto un malore. Inutile l'aiuto degli operatori che hanno tentato di rianimarla. Sarà comunque l'autopsia disposta dal Pm a chiarire le cause del decesso.