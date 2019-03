L'ultimo messaggio dell'alpinista Nardi

15.54 "Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea...vale la pena farlo". Sono le parole di Daniele Nardi,l'alpinista morto sul Nanga Parbat assieme a Tom Ballard, scritte prima della partenza per la spedizione in Pakistan.