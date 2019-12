Greta ai leader:non conoscete il panico

14.50 Per i leader dei Paesi più ricchi "non c'è panico,non c'è un senso di emergenza" nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi "non c'è urgenza" nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale. Così l'attivista Greta Thunberg, in un evento della Cop25, a Madrid. La giovane si è chiesta come sia possibile ignorare i numeri messi in evidenza dalla scienza. "Ci sono solo 8 anni per intervenire".E ancora: "Non abbiamo più tempo per ignorare i dati prima che avvengano dei disastri ambientali"