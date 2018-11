Maltempo, Castelli: verso stop tasse

Condividi

12.58 "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche" e "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture". Lo annuncia su Fb il viceministro all' Economia, Laura Castelli, sottolineando la necessità,superata la prima emergenza, di "misure straordinarie".