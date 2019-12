Sardine a Torino, 40 mila in piazza

22.22 Piazza Castello a Torino invasa da almeno 40 mila Sardine. La folla ha intonato l'inno di Mameli e "Bella ciao" per poi sventolare in aria migliaia di libri. "Mentre in tante piazze si alzano braccia tese a fare il saluto romano, qua si alzano libri", dicono gli organizzatori dal palco per rimarcare lo spirito antifascista della manifestazione. E poi un appello perché si torni a "fare politica",in vista dell'appuntamento di sabato a Roma a piazza San Giovanni