Muore neonata,insulti a mamma nigeriana

Condividi

14.32 Sdegno da tutto il mondo politico per la vicenda della madre nigeriana, che urla e piange per la morte della bimba di 5 mesi al Pronto Soccorso e i presenti commentano con insulti razzisti. E'accaduto a Sondrio,dove una mamma nigeriana ha portato la piccola in ospedale perchè non respirava bene. E lì è poi deceduta. Una ragazza presente ha denunciato,sui social,che alla disperazione della donna qualcuno ha commentato: "Riti tribali, satanismo, scimmie". E dopo, sempre sui social,altre offese: "Tanto loro ne sfornano uno all'anno".