Virus,Di Maio:no polemiche questa fase

14.08 "In nessun Paese al mondo in questo momento di difficoltà della crisi del coronavirus, che è anche una crisi economica, qualcuno si sogna di aprire una diatriba politica per fare le scarpe al governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Di Maio intervistato da Fanpage. "Vediamo di non guadagnarci questo primato perché non lo meritiamo come Italia, pensiamo a lavorare per la salute dei cittadini e per aiutare le aziende" "Chi ingigantisce per speculazioni politiche causa un danno enorme", ha affermato Di Maio.