Sud,Lezzi:lavoro, sgravi e investimenti

7.31 Il reddito di cittadinanza "non è assistenzialismo" ma serve a far rientrare "nel mondo del lavoro chi ha avuto difficoltà". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi al Corriere, spiega che il provvedimento, riguarda circa "6,5 milioni di persone". Lezzi annuncia per il Sud "il 100% degli sgravi contributivi per tutti i nuovi assunti disoccupati da almeno 6 mesi" ma anche "investimenti, in infrastrutture, istruzione, ricerca".In Europa "vogliono l'austerity?, Noi vogliamo invece sostenere la crescita"