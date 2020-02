Virus,fino a 15/3 stop gite scolastiche

10.50 Gite scolastiche, sia i viaggi d'istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15/03 per tutte le scuole.Lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul coronavirus firmato ieri sera. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le scuole chiuse per l'emergenza potranno attivare "modalità di didattica a distanza". Fino a metà marzo le aziende di E.Romagna,Friuli V.Giulia,Lombardia,Veneto, Liguria e Piemonte potranno applicare in modo automatico lo smart working.