Salvini: domani le opposizioni da Conte

Condividi

16.50 Il leader della Lega Salvini e il premier Conte potrebbero vedersi domani a Roma, con gli altri leader dell'opposizione, "per valutare iniziative per l' emergenza, con spirito collaborativo". Lo rende noto un comunicato della Lega. "Salvini è al lavoro da questa mattina nella sede della Regione Lombardia, in contatto costante con i sindaci e i governatori Fontana e Zaia,per presentare al governo un pacchetto di provvedimenti e soluzioni concrete e tempestive", recita la nota. Anche il viceprepresidente di FI,Tajani,conferma l'incontro.