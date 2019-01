Di Maio: "Reddito è una rivoluzione"

Condividi

12.26 "Una rivoluzione nel mondo del lavoro, non solo un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà,ma anche un percorso nuovo", dice il vicepremier Di Maio all' evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "D'ora in poi, chi non ha nulla avrà almeno 780 euro. Le card per accedere al reddito sono pronte". "Non so se andremo in recessione,ma noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli", aggiunge. "Siamo orgogliosi di Quota 100,andranno in pensione fino a 620 mila persone". E annuncia la nomina di Lino Banfi alla Commissione Unesco.