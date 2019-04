Raggi:indagati Lega e Pd, parlano di me

21.33 "Molto rumore per nulla. Indagano il governatore dell'Umbria Catiuscia Marini per concorsi truccati nella sanità; il sottosegretario Lega, Siri, per una presunta tangente di 30mila euro tra Sicilia e Liguria; il segretario Pd e Governatore del Lazio, Zingaretti, per finanziamento illecito...ma parlano di me. Parlano di audio rubati in cui dico quello che direbbe qualsiasi altro cittadino di Roma". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo l'esclusiva de l'Espresso su conversazioni Raggi-ex ad Ama.