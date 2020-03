Salvini: se non cambia Lega non vota Dl

16.24 "Il 2020 sia un anno bianco fiscale, perchè siamo di fronte a un anno drammaticamente straordinario. Lo Stato non può bussare alle porte delle attività chiedendo quello che non c'è". Così il leader della Lega sul Dl Cura Italia. "A disposizione per migliorarlo, ma per noi è inaccettabile che in nome di un' emergenza sanitaria si approvi un indulto mascherato.O si cambia o non si può chiedere alla prima forza politica delega in bianco"."Ho raccolto le proposte del mondo produttivo che dice che non basta,Se non cambia non votiamo Dl"