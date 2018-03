Governo Salvini? Contro i "furbetti"

21.17 "Voglio fare riforme che costano zero, togliere redditometri,spesometri veri". Così Matteo Salvini, leader della Lega, da Udine. Voglio fare un governo con il "primo ministero per disabili, quelli veri:con i furbetti saremo implacabili" "Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. L'opposizione sia coerente, la parola torni ai cittadini. La Lega o si dimette o sfiducia".Sul Friuli: "Non è un campo profughi, voglio una squadra in gamba che parli di periferie e vita quotidiana.Poi,"Putin ha le idee chiare e le sanzioni sono una follia".