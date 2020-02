Virus, Zaia: anche tende fuori ospedali

16.53 "All'esterno dei Pronto Soccorso di vari ospedali, stiamo allestendo delle tende specificamente attrezzate che possono essere estremamente utili per l'emergenza CoVid19". Lo ha detto il presidente del Veneto, Zaia, dopo un decesso e una trentina di contagi. "Disponiamo di strutture per un totale di 900 posti, che mettiamo in campo, prevedendo anche il peggio, per fungere da polmone di sfogo in caso di arrivo di molti pazienti", ha precisato. Sono giunte richieste da Verona, Padova, Dolo, Mirano, Feltre e Belluno.