Tav, verso referendum regioni Nord?

Condividi

13.55 Sulla proposta di un referendum sulla Tav aperto alle Regioni del Nord in caso di un no del governo, il presidente della Regione Lombardia, Fontana, ribadisce:"La Tav è un'opera che serve e va va fatta.Se è necessario un referendum, faremo anche questo". La proposta è dell'omologo piemontese Chiamparino: "Chiederò al consiglio regionale di indire un referendum consultivo al quale se riterranno i colleghi di Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria potranno unirsi e pronunciarsi. Il governo decida, non ha più alibi".