Def, Gualtieri: "Manovra ambiziosa"

Condividi

22.05 "Il quadro delineato dal Def in vista della manovra costituisce una base solida per un programma ambizioso che deve fare i conti con un'eredità impegnativa". Così il ministro dell'Economia, Gualtieri, presentando la Nota del Documento di economia e finanza. "Per il taglio del cuneo ci sarà un confronto con le forze sociali". Poi, "escludo aumento Iva,non rimodulazione" Sull'evasione fiscale:"Una sfida da affrontare". Sui 23 ddl collegati alla manovra: "50 mld per Green new deal nel 2020".