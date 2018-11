Maltempo,stato emergenza per 11 Regioni

21.13 Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 11 Regioni colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Le Regioni che ne avevano fatto richiesta sono Calabria,Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Veneto e Trentino-Alto Adige. Il premier Conte conferma il via libera alle risorse. Sono stati stanziati "53,5 milioni di euro per i primissimi interventi". "Altri 200 milioni - scrive su Twitter - arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto".