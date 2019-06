Minibot,Salvini: Tria ha idee migliori?

22.14 Al ministro dell'Economia, Tria, che ha 'bocciato' i minibot, "la prossima settimana chiederemo se ha idee più efficaci per pagare i debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese". Lo ha detto il vicepremier Salvini, in conferenza stampa nella sede della Lega. Si tratta, ha aggiunto Salvini, di un "provvedimento approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Da ministro non dico se mi piace o non mi piace ma, se me lo chiede il Parlamento, lo faccio". Salvini ha insistito su riduzione delle tasse e riforma della giustizia.