Amazon apre due nuovi centri in Italia

Condividi

21.06 Amazon aprirà due nuovi centri in Italia creando un totale di 1600 posti di lavoro nei prossimi tre anni. Secondo quanto annunciato oggi verrano investiti 150mln di euro per il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, 25 km da Torino, una struttura di 60mila mq che entrerà in funzione nel 2018 e una volta a regime impiegherà 1200 persone. Il secondo investimento riguarderà un sito a Casirate (Bergamo), della superficie di 34mila mq anch'esso pronto nel 2018, che impiegherà 400 dipendenti.