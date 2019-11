Donna morta in roulotte,preso un 46enne

22.35 Un uomo di 46 anni è in stato di fermo per la morte di una donna di 40 anni originaria della provincia di Pisa trovata morta in stato di decomposizione domenica sera in una roulotte abbandonata in un campo a Torre del Lago, in Versilia. L'uomo è un operaio originario della Calabria. Avrebbe avuto una relazione problematica con la vittima, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri. Un rapporto conflittuale che avrebbe portato a una lite poi sfociata nel delitto. L'uomo avrebbe confessato.