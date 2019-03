Bortuzzo: mio obiettivo le Olimpiadi

17.02 "Incontrare chi mi ha sparato? Se me lo trovassi davanti, mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno". Così Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne veneto, rimasto paralizzato alle gambe, dopo essere stato ferito da colpi di pistola alla periferia sud di Roma. "Il mio obiettivo erano le Olimpiadi e non è cambiato", spiega Manuel. "Roma mi ha tolto tanto, ma penso che mi darà anche tanto. Vorrei restare a vivere qui".