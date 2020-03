10590 malati e 827 vittime,1045 guariti

Condividi

18.31 Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono 827, rispetto a ieri sono 196 in più. I guariti sono 1.045 totali. Lo ha detto il Capo della Protezione civile Borrelli, nell'aggiornamento quotidiano. Il commissario ha spiegato che "la crescita è nel trend dei giorni scorsi", perché i dati comprendono circa 600 contagi della Lombardia non conteggiati ieri. La chiusura totale? "Al momento non ci sono decisioni".