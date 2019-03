Marche,incidente Porto Recanati:2 morti

10.31 Grave incidente stradale nella notte lungo la SS 16 nel territorio di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Due persone, un uomo e una donna, sono morte e i loro due bambini sono rimasti feriti insieme ad altre 3 persone. Coinvolte 3 auto. Sul posto sono intervenuti polizia stradale,vigili del fuoco e operatori del 118. In corso i rilievi per chiarire le cause dell'incidente. Un cittadino marocchino che era alla guida di una delle 3 auto è stato arrestato per omicidio stradale ed è piantonato all'ospedale di Civitanova.