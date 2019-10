Milano,Pg:"Condannare Maroni a 30 mesi"

17.06 Il sostituto Pg di Milano ha chiesto di condannare a 2 anni e 6 mesi l'ex governatore della Lombardia Maroni, nel processo d'Appello per le presunte pressioni sugli ex vertici di Expo, a favore di due sue ex collaboratrici al Viminale. In primo grado,Maroni era stato condannato a 1 anno e 450 euro di multa per "turbata libertà del contraente". Era stato invece assolto dall'accusa di "induzione indebita"."Nella mia attività politica e istituzionale non ho mai preteso nulla", ribadisce Maroni.