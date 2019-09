Di Maio: "Migranti, superare Dublino"

Condividi

22.32 "Prioritario l'interesse nazionale in Europa e nel mondo",mantenendo "un dialogo franco e aperto con i nostri partner,senza rinunciare ai valori europei e atlantici". Così il ministro degli Esteri Di Maio ai diplomatici. L'Africa "non va vista come motivo di preoccupazione,ma come opportunità",aggiunge. Il tema migranti sarà una priorità del governo."Lavoreremo a una maggiore responsabilizzazione dell'Ue e per un superamento del regolamento di Dublino"."Internazionalizzare il sistema Paese per una crescita sostenibile".