Cons.di Stato: cap.Ultimo avrà scorta

Condividi

20.46 Va "mantenuta o ripristinata", al momento, la scorta per Sergio De Caprio, noto come Capitano 'Ultimo'. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un decreto depositato stasera che ha bocciato l'ordinanza del Tar del Lazio. Infatti il 15 gennaio il Tar aveva confermato la revoca della scorta proprio a colui che arrestò Totò Riina."Apprezziamo la sensibilità del Consiglio di Stato nel rivedere una sentenza del Tar perché non assicurava la necessaria tutela e protezione" a De Caprio, ha commentato il legale Antonino Galletti.