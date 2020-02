Coronavirus, Salvini:"Chi sbaglia paga"

22.14 "Se a livello governativo qualcuno ha sottovalutato dovrà chiedere scusa agli italiani e dimettersi. In politica chi sbaglia deve pagare". Così il leader della Lega,Salvini,in Tv su La 7."Altre regioni potranno essere colpite.Ora bisogna bloccare anche i barconi". "Il sindacato dei medici chiede le dimissioni del ministro Speranza per non aver fatto quello che doveva. Se c'è un problema di salute pubblica, o è intervenuto in ritardo o poco e male. Chiedo conto al premier che risponde della sicurezza degli italiani", ha detto.