Bimbo muore per meningite a La Spezia

17.42 Un bimbo di 5 anni è deceduto per meningite da meningococco all'ospedale di Sant'Andrea della Spezia.Lo comunica la regione Liguria. Sono stati avviati i controlli presso la scuola materna frequentata dal bimbo,e un gruppo di sanitari fornirà tutte le informazioni necessarie ai genitori degli alunni per procedere con la profilassi antibiotica per i soggetti che hanno avuto contatto con il bambino