Moglie del CC: "Me lo hanno ammazzato"

14.03 "Me lo hanno ammazzato": l'urlo disperato dela moglie di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso nella notte a Roma. Fuori dalla camera mortuaria del Santo Spirito si sono radunati centinaia tra parenti e amici, arrivati da Somma Vesuviana, in Campania, di cui era originario il militare. "Ancora non ci posso credere", ripete un fratello della vittima. Un amico della coppia: "Lei viveva per lui, è una tragedia".