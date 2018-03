Dia, nuovi sequestri armatore Matacena

6.01 La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Reggio Calabria ha eseguito un nuovo sequestro di beni riconducibili all'armatore Amedeo Matacena, ex parlamentare, attualmente latitante a Dubai. Matacena è stato condannato definitivamente a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Con gli odierni provvedimenti sono stati sequestrati e confiscati 2 conti correnti, uno dei quali presso un istituto di credito delle Seychelles.Sequestro che si aggiunge ai precedenti del valore complessivo di oltre 11 milioni.