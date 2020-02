Virus,Borrelli: 12 decessi, 374 contagi

12.41 Salgono a 12 le vittime del coronavirus in Italia.L'ultima è un 69enne di Lodi, morto in Emilia Romagna.E' il dato fornito dal capo della Protezione civile Borrelli. I contagiati sono 374. "La Lombardia registra 258 casi, Veneto 71 casi, Piemonte 3, Lazio 3,Liguria 3, Marche 1 e Bolzano 1",aggiunge Borrelli "I tamponi eseguiti sono 9.462, di cui oltre il 95% negativi", dice Borrelli. In serata arriveranno le mascherine per gli operatori sanitari nelle regioni interessate. Guarita intanto la turista cinese ricoverata allo Spallanzani.