Col trattore nel dirupo. muore 16enne

21.36 Tragedia nelle campagne di Gesturi, in Sardegna: un ragazzo di 16 anni alla guida di un trattore è morto dopo essere precipitato in un dirupo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Il mezzo apparteneva alla famiglia del ragazzo, che forse ha provato a guidarlo per gioco.