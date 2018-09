Toti: "Dignità? Fa rima con verità"

18.55 "Caro ministro Toninelli se come scrive su Facebook vuole davvero ridare dignità ai genovesi, cominciamo evitando di proporre ponti dove giocare a bocce e fare grigliate. Dignità fa rima con verità. Genova e la Liguria vogliono ascoltare impegni veri". Così il governatore della Liguria Toti dal suo profilo Fb apostrofa il ministro Toninelli che in un post aveva scritto: "E' dal 14 agosto che sto lavorando duro e senza sosta per ridare a Genova e ai genovesi la dignità che meritano".