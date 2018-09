Catania,si schianta e muore con l'aereo

21.39 Una 45enne pilota è morta in un incidente in fase di decollo dall'Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel Catanese. L'ultraleggero ha avuto un' avaria precipitando fuori pista. La vittima è la sorella del deputato regionale di Sicilia Futura, Nicola d' Agostino. Sul posto i carabinieri di Giarre, i Vigili del fuoco e 118 intervenuti per recuperare il corpo della donna. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente.